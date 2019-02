Wszyscy przeciw PiS? Polacy o pomyśle zjednoczonej opozycji

"Ostatnio sporo mówi się o zjednoczeniu opozycji i wystawieniu przez partie opozycyjne dużego wspólnego bloku do wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do wyborów parlamentarnych - do Sejmu i Senatu. Czy popiera Pan(i) ideę stworzenia takiego dużego bloku, skupiającego większość ugrupowań i sił opozycyji czy też nie?" – tak brzmiało pytanie zadane Polakom przez CBOS.

41 proc. respondentów popiera takie rozwiązanie, z czego 28 proc. "raczej" popiera a 13 proc. "zdecydowanie" popiera. Z kolei przeciwnych takiemu sojuszowi jest 36 proc. ankietowanych. 22 proc. pytanych "raczej" nie popiera zjednoczenia, a 14 proc. jest mu zdecydowanie przeciwna.

Za zjednoczeniem opowiadają się przede wszystkim wyborcy PO i Nowoczesnej. Aż 72 proc. zwolenników tych ugrupowań popiera stworzenia wielkiego anty-pisowskiego bloku. Wśród zwolenników SLD ta liczba wynosi 64 proc., a wśród wyborców PSL 60 proc.

Kto liderem opozycji?

Polaków zapytano również o lidera takiego sojuszu. Najczęściej (24 proc.) respondenci wskazywali Władysława Kosiniaka-Kamysza. Drugi w kolejności był Robert Biedroń (15 proc.), a trzeci Paweł Kukiz (9 proc.). Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uplasował się na 4 miejscu.

11 proc. ankietowanych nikogo nie wskazało, a 18 proc. odpowiedziało "nikt z nich, ale nie wiem kto".

Sondaż przeprowadzono w dniach 10–17 stycznia 2019 roku.