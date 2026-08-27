Ostra wymiana zdań na X. Stanowski nie wytrzymał

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy TVN24, poseł PiS Michał Moskal oraz były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński spotkali się 7 sierpnia 2025 r. na Ibizie z Przemysławem Kralem, prezesem giełdy kryptowalut Zondacrypto. Jak podała stacja, przelot i nocleg Moskala miał przy rezerwacji opłacić Chodziński, który przez wiele miesięcy pracował dla Krala.

"Poseł Moskal to dobry zawodnik. Żeby się zaręczyć, postanowił udać się aż do kopalni i zjechać na dół, więc trzeba było wyprosić górników. Żeby poznać Krala i niczego absolutnie z nim nie dogadać musiał lecieć aż na Ibizę. Człowiek gotów do wszelkich poświęceń" – skomentował ironicznie na X Krzysztof Stanowski.

Do dyskusji włączyła się adwokat Dorota Brejza, prywatnie żona polityka KO Krzysztofa Brejzy. Doszło między nimi do ostrej wymiany zdań.

Stanowski ostro odpiera ataki Doroty Brejzy. "Dotyka pani gorącego żelazka i dziwi się, że parzy"

"Powtarzam: ABSOLUTNIE nic nie dogadać" – napisała.

"Pani wykonuje zawód adwokata z umiejętnością czytania na poziomie 6-latka? Samo składanie liter w wyrazy? Bez zrozumienia oczywistej ironii?" – odpowiedział jej twórca Kanału Zero.

Prawniczka nie odpuściła wymiany zdań.

"Przez ostatnie godziny Stanowski napisał 5 postów na X o Zondzie, z czego w 4 atakuje adwokatów 😎😂 To się nazywa dziennikarska umiejętność uchwycenia sedna sprawy 😂 i to dziennikarskie, dziecięce, proste zdziwienie, że adwokat broni! Jakie to urocze 😻 Powodzenia w rozmywaniu sprawy Zondy ❤️ to się musi opłacać! ❤️" – napisała.

"Proszę pani, atakuje pani skrajną nieumiejętność rozumienia tekstu pisanego, mówiąc prościej – głupotę. Zaczepia mnie pani, "popisując się" swoimi oczywistymi brakami i jeszcze ma pretensje. Mówiąc krótko: dotyka pani gorącego żelazka i dziwi się, że parzy" – odparł Stanowski.

"A to, że polityk Koalicji Obywatelskiej broni przedstawiciela rosyjskiej mafii, którego inny polityk Koalicji Obywatelskiej ściga – to rzeczywiście wywołuje moje dziecięce zdziwienie" – dodał dziennikarz.

Czytaj też:

Obcokrajowcy miażdżą kontrowersyjny spot o Polsce. "Reklama chińskiego smartfona" Czytaj też:

"Jest Pan obrońcą ruskiej mafii?" Stanowski uderza w posła KO