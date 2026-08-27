Tak uczczą pamięć Łukasza Litewki. Radni zdecydowali

Park przy ul. Białostockiej w Sosnowcu będzie nosił imię tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Decyzję w tej sprawie podjęli w czwartek (27 sierpnia) miejscy radni.

"Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku przy ul. Białostockiej. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni poparli projekt uchwały w tej sprawie" – ogłosił w mediach społecznościowych prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. "Warto w tym miejscu podkreślić, że inicjatywa była konsultowana z rodziną Łukasza. W tej sprawie spotkałem się z jego rodzicami, którzy poparli ten pomysł" – dodał.

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Pracują nad utworzeniem parku w Sosnowcu

Prace nad utworzeniem parku ruszyły w maju tego roku. To blisko 4-hektarowy teren położony w dzielnicy Zagórze. Najważniejszym miejscem nowego parku ma być sad o powierzchni około 45 arów. Nasadzone zostaną tam drzewa owocowe, m.in.: wiśnia piłkowana, grusze, jabłonie i morwy. Pojawią się również łąki kwietne, nasadzenia krzewów i drzew oraz ścieżki dla spacerowiczów.

W planach są także rolkowisko, ścieżka rowerowa i strefa graffiti – opisała stacja TVP3 Katowice.

Łukasz Litewka zginął w wypadku

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w tragicznym wypadku. Miał 36 lat. Jadąc na rowerze ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 28 kwietnia mężczyzna opuścił areszt po tym, jak sąd zadecydował o możliwości wpłacenia 40 tys. zł poręczenia majątkowego. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Śmierć Łukasza Litewki wywołała ogromne poruszenie, a wspomnienia i pożegnania zalały media społecznościowe. Parlamentarzysta był znany z działalności społecznej i charytatywnej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. wspierała leczenie dzieci oraz zajmowała się ratowaniem zwierząt.

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