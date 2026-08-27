"Poniżej poziomu krytycznego". Zagrożenie dla NATO
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Świat

"Poniżej poziomu krytycznego". Zagrożenie dla NATO

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Sprzęt wojskowy - system Patriot
Sprzęt wojskowy - system Patriot Źródło: PAP / Marcin Obara
Źródła wojskowe biją na alarm. Amerykańskie zapasy rakiet Patriot w Europie osiągnęły niepokojąco niski poziom. Niedobory systemów obrony powietrznej mogą stanowić zagrożenie dla NATO.

Jak podaje agencja Associated Press, zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot na Starym Kontynencie są obecnie "poniżej poziomu krytycznego". Do sytuacji przyczyniła się wojna w Iranie i regularne dostarczanie broni Ukrainie.

Dramatyczny stan przygotowania Europy na ewentualny atak rakietowy

Znikające zapasy broni rodzą obawy co do zdolności obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. W razie ataku rakietowego ze strony Rosji o większej skali, Europa mogłaby znaleźć się w sytuacji podobnej do tej, w jakiej jest obecnie Ukraina. Możliwości obrony przed natarciem byłyby mocno ograniczone.

Amerykańscy urzędnicy wskazują nawet, że odparcie choćby jednego ataku balistycznego byłoby wielkim wyzwaniem dla sił NATO w Europie. Zdaniem ekspertów, państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego byłyby zmuszone do "przyjmowania ciosu za ciosem".

Problemem nie są tylko deficyty związane z rakietami Patriot. Brakuje również rakiet balistycznych ATACMS.

Rosja po raz pierwszy użyła takiej broni

Tymczasem Rosja po raz pierwszy użyła pocisku Iskander-1000 do ataku na Kijów. Ten rodzaj broni uchodzi za jeszcze groźniejszą technologię niż poprzednia wersja.

Nowe informacje w tej sprawie przekazała agencja UNIAN, powołując się na dane Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). Jak podała, "w jednym z nalotów rakietowych na Kijów tego lata" Moskwa po raz pierwszy użyła pocisku balistycznego 9M723-2, znanego pod nazwą Iskander-1000. Pocisk ma zasięg 550 km. Do tej pory siły rosyjskie korzystały z pocisków Iskander-500, które miały zasięg ok. 390 km.

UNIAN, powołując się na informacje HUR wskazuje, że w ostatnich miesiącach Rosja używa rakiet balistycznych "jako głównego środka swoich ataków powietrznych podczas wojny".

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Źródło: RMF 24 / PAP, AP, UNIAN, polsatnews.pl, DoRzeczy.pl
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