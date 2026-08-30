Król Polski powiatowej

Zaczynał od epizodycznych ról w serialach, dziś jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów. Dodatkowo z powodzeniem otwiera kolejne biznesy, a jego poglądy oddają społeczne emocje. Kim jest Skolim?
Międzyzdroje, Kołobrzeg, Morzyczyn, Siemianowice Śląskie, Iłów, Białystok, Brodnica, Iława, Grudziądz, Lędziny, Łagiewniki Dzierżoniowskie, Zbrosławice, Czeladź, Tarnowskie Góry, Starachowice, Niedźwiada – 16 koncertów i jeden zapowiedziany jako niespodzianka zorganizował w ubiegłym tygodniu Konrad Skolimowski. Ostatni „rzut” wakacyjnych występów nie był niczym specjalnym pod względem intensywności. Skolim, samozwańczy „król latino”, znany jest z pracowitości. Według branżowych mediów za koncert bierze od 15 tys. do nawet 100 tys. zł (w zależności od formy, skali i miejsca).
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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