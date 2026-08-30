Cywilizacja i antycywilizacja

W Polsce, 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odsłonięto najwyższą figurę maryjną w Europie, jednocześnie, jak podawały media, przewyższającą słynny monument Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej stanął w Konotopiu (30 km od Torunia). Mierzy 55 m. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika z żoną Grażyną. Jaki był ich motyw? – Ten pomnik to podziękowanie – tłumaczyła w rozmowie z „Faktem” Grażyna Karkosik.