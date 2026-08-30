Cywilizacja i antycywilizacja
Udostępnij1 Skomentuj
Kraj
  • Paweł LisickiAutor:Paweł Lisicki

Cywilizacja i antycywilizacja

Dodano: 
Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w miejscowości Konotopie
Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w miejscowości Konotopie Źródło: PAP / Agnieszka Bielecka
W RZECZY SAMEJ Niemal w tym samym czasie, choć w bardzo odległych geograficznie państwach, miały miejsce dwa zdarzenia.

W Polsce, 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odsłonięto najwyższą figurę maryjną w Europie, jednocześnie, jak podawały media, przewyższającą słynny monument Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej stanął w Konotopiu (30 km od Torunia). Mierzy 55 m. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika z żoną Grażyną. Jaki był ich motyw? – Ten pomnik to podziękowanie – tłumaczyła w rozmowie z „Faktem” Grażyna Karkosik.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Pawła Lisickiego
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także