Chery Tiggo 7 PHEV

Ten kompaktowy SUV można kupić już za ok. 120 tys. zł (rocznik 2025), a ma napęd hybrydowy typu plug-in, 279 KM, potrafi przejechać tylko na prądzie do 90 km, a łącznie na jednym tankowaniu i ładowaniu może pokonać nawet 1200 km.

Pod maską znajduje się turbodoładowany silnik benzynowy 1,5 T-GDI, który współpracuje z jednostką elektryczną.