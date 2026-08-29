Prezydent przerwał konferencję prasową w Juracie. Interweniowali ratownicy

Jedna z uczestniczek spotkania zorganizowanego przez prezydenta w Juracie "Przyszłość.pl" straciła przytomność i osunęła się na ziemię tuż za głową państwa. Nawrocki przerwał wypowiedź i ruszył w jej stronę. Po chwili wyłączono mikrofony i kamery. Na miejscu interweniowali ratownicy medyczni.

"Przerwijmy na moment". Prezydent odszedł od mikrofonu

Dziennikarz „Faktu” pytał prezydenta o inicjatywy, które mogłyby zachęcić młodych ludzi do aktywniejszego udziału w życiu politycznym. Wtedy uwagę Nawrockiego zwróciło zamieszanie za jego plecami. – Przerwijmy na moment – powiedział prezydent. Nawrocki odszedł od mikrofonu. Jak się okazało, jedna z uczestniczek spotkania nagle zasłabła i straciła przytomność.

Po chwili wyłączono mikrofony, a następnie kamery. Transmisja z konferencji została wstrzymana na około pięć minut. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni. Jak podał "Fakt", udzielili kobiecie pomocy, a następnie przenieśli ją na noszach.

Nawrocki wrócił przed kamery

Po opanowaniu sytuacji konferencję wznowiono. Prezydent przekazał dziennikarzom informacje, które otrzymał od ratowników. – Najważniejsze, że wszystko jest dobrze. Jak mówią mi ratownicy medyczni, wszystko wróciło do normy – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent dodał, że wcześniej był już świadkiem podobnych sytuacji. – Nie po raz pierwszy tego typu sytuacje wystąpiły. Sam byłem ich świadkiem. Często tak się zdarza, że wysoka temperatura, ale też rodzaj pewnie stresu powodują tego typu sytuacje – mówił. – Wszystko jest dobrze, z tego się cieszę – dodał.

"Musimy się słyszeć i musimy się rozumieć"

Podczas zaplanowanego na dwa dni spotkania z młodzieżą w Juracie, w sobotę Karol Nawrocki mówił m.in. o potrzebie zwiększenia wpływu młodych ludzi na życie publiczne. – Młodzież nie ma dziś poczucia sprawczości. Ja prezydentem zostałem właśnie po to, aby to zmienić. Musimy się słyszeć i musimy się rozumieć. Ja muszę was słuchać i dlatego zaprosiłem was do Juraty – powiedział.

Prezydent zapowiedział też możliwość organizacji kolejnych edycji wydarzenia. – Po tym, co dzisiaj widzimy, nie wyobrażam sobie, aby nie zrobić kolejnego spotkania wokół przyszłości – stwierdził.

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