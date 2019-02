Jaka brzydka katastrofa

Wizerunkową katastrofą dla Polski było już to, że o tym, iż organizujemy konferencję pokojową w sprawie Bliskiego Wschodu, świat dowiedział się z wywiadu sekretarza stanu USA, Mike’a Pompeo. Nasze MSZ usiłowało robić dobrą minę do złej gry, zapewniając, że to z nami uzgodniono,

ale gwałtowna reakcja Iranu dowiodła, że z polskiej strony nie było wcześniej żadnych zapowiedzi ani sondażowych rozmów. Polsce oczywiście ten szczyt, najdelikatniej mówiąc, nie był potrzebny do niczego.