GUS podsumował wakacje 2026. Widać pewną zmianę

Z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce w lipcu i sierpniu br. skorzystało 10 mln turystów, którym udzielono 29,4 mln noclegów, co oznacza wzrost odpowiednio o 2,5 proc. i o 3,7 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dane dotyczą turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

"W lipcu i sierpniu 2026 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 10 mln turystów i było to o 2,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r., a względem 2022 r. wartość ta była wyższa o 22,6 proc. Od 2022 r. w omawianym okresie liczba turystów korzystających z noclegów systematycznie rosła – z 8,2 mln w 2022 r. do 8,3 mln w 2023 r. W 2024 r. liczba ta zwiększyła się do 9,1 mln, a w 2025 r. do 9,8 mln" – czytamy w komunikacie.

Turystyka w Polsce

GUS podał również, że w lipcu i sierpniu 2026 r. największa liczba turystów przebywała w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych w województwach: mazowieckim i małopolskim – po 1,5 mln, następnie w zachodniopomorskim – 1,3 mln i pomorskim – 1,2 mln. Najmniej turystów odwiedziło województwo opolskie – 0,1 mln.

W lipcu i sierpniu 2026 r. w obiektach noclegowych na terenie Polski udzielono 29,4 mln noclegów. Było to o 3,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r., a względem 2022 r. więcej o 14,2 proc.

"Podobnie jak w 2025 r., najwięcej noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim (5,8 mln), a następnie w pomorskim (4,4 mln), małopolskim (4,2 mln), dolnośląskim (2,9 mln) i mazowieckim (2,5 mln). W lipcu i sierpniu na wymienione województwa przypadało blisko 70 proc. noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce" – zakończył Urząd.

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