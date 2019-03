Morawiecki na Apelu Pamięci: Domagamy się ekstradycji Stefana Michnika

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystym Apelu Pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

– Żołnierze Wyklęci walczyli o wolność w tamtych latach, my będziemy walczyć o sprawiedliwość i prawdę – podkreślał w przemówieniu.

– Bóg, Honor, Ojczyzna to hasło, które Was prowadziło. Bóg wam dał siłę, Honor kazał Wam walczyć, a Ojczyzna jest Wam teraz wdzięczna. (...) Wolna, niepodległa, silna Polska jest właśnie dzięki Żołnierzom Wyklętym. To Wy doprowadziliście nas do wolności" – dodawał.

Podczas Apelu Pamięci premier zaznaczył również, że rząd domaga się ekstradycji Stefana Michnika.

Szwedzki sąd nie zgodził się na ekstradycje do Polski Stefana Michnika, tłumacząc, że zarzucane mu zbrodnie przedawniły się. Działania Skandynawów komentował dziś w TVP Info minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– To jest zdumiewające tłumaczenie, ponieważ mamy do czynienia ze zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami zabójstw sądowych, które w świetle konwencji międzynarodowych, nigdy nie powinny się przedawniać – podkreślił minister.