Nóż w plecy? Kwaśniewski krytycznie o Koalicji Europejskiej

Zapytany przez dziennikarzy o liderów zjednoczonej opozycji Kwaśniewski odparł wprost: "Jak się nie ma co się lubi... to się lubi co się ma.”...

Zdaniem byłego prezydenta najwięcej zależy od Grzegorza Schetyny, który gra pierwsze skrzypce i musi liczyć się z koniecznością pójścia na kompromis z innymi ugrupowaniami. Kwaśniewski przekonuje, że jeżeli KE nie wygra wyborów do europarlamentu to się rozpadnie.

Ratunkiem dla opozycji nie będzie jednak również Donald Tusk, który powróci najwcześniej przy okazji wyborów prezydenckich. "On niczego nie utworzy do końca wyborów parlamentarnych" – przekonuje Kwaśniewski.