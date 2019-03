"Damy radę". Ministrowie o "piątce PiS"

Dwa tygodnie temu Jarosław Kaczyński ogłosił nowe postulaty Prawa i Sprawiedliwości, które ochrzczono mianem "Piątki Kaczyńskiego" lub "piątki PiS". W ramach tych rozwiązań rządzący proponują:

• przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych (powrót do miliarda przejechanych kilometrów).

• pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta,

• 500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca,

• zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia,

• obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej,

– Ten program jest przełomowy. Pokazujemy Polakom, że przeprowadzone do tej pory reformy nie tylko przyniosły spodziewane efekty, ale wręcz przekroczyły nasze oczekiwania – mówił dzisiaj premier Morawiecki podczas konferencji w KPRM.

Propozycje PiS dla rodzin

W prezentacji map drogowych, które mają służyć do wprowadzenia poszczególnych programów proponowanych przez PiS, udział wzięli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Leszek Skiba.

– Bardzo ważnym projektem w ramach nowej „piątki PiS” jest Emerytura Plus – mówiła Elżbieta Rafalska. – Podnosimy najniższe emerytury, to świadczenie będzie dodatkowym wsparciem – tłumaczyła minister Rafalska zapowiedając, że program Emerytura Plus ma wejść w życie 1 maja. Jak podkreśliła szefowa MRPiPS, stworzenie tego programu to efekt analizy pomysłów i problemów zgłaszanych przez partnerów społecznych.

Mówiąc o rozszerzeniu programu 500 Plus (od 1 lipca), Rafalska podkreśliła, że przyznanie dodatkowego wsparcia rodzinom jest możliwe dzięki dobrej sytuacji budżetowej. – Przeanalizowaliśmy budżet, mamy dodatkowe środki na rozszerzenie programu (…) Żeby obsługa programu Rodzina 500 Plus była sprawna, kluczowa jest współpraca z samorządami, aby środki szybko trafiły do rodzin – dodała.

„Jestem przekonany, że damy rade”

Pozytywnie o planach przedstawionych w „piątce PiS” mówił też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Dzisiaj walka z wykluczeniem komunikacyjnym to dwa filary – dedykowany Polsce gminnej i powiatowej. Dzisiaj przygotowujemy projekt absolutnej zmiany. Jestem przekonany, że damy rade, że samorządy odpowiedzą na naszą propozycję – podkreślał Adamczyk.

Minister tłumaczył podczas konferencji, że „wykluczenie komunikacyjne pogłębiało się przez lata”, a mechanizmy rynkowe okazały się niewystarczające. – Dlatego państwo musi wziąć na siebie odpowiedzialność za ten obszar – mówił polityk.

Przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych jest pierwszym z pięciu punktów tzw. piątki PiS.

