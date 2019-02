500 plus na każde dziecko, "trzynastka" dla emerytów. Prezes PiS zapowiada nowy program

Prezes PiS powiedział, że dzisiejsza konwencja to początek kampanii wyborczej. – Ona będzie w dwóch turach. Każda z nich jest ważna. Oczywiście ta na jesieni jest najważniejsza, ale stawką tej kampanii jest Polska, przyszłość Polski i Polaków. Polska dla wszystkich, czy dla niektórych? To pytanie ma wiele aspektów. Sadzę, że najważniejsze są dwa. Sprawa równości i wolności – mówił.

– Równość to przede wszystkim równość wobec prawa. Po drugie, to równość szans na awans, na to by godnie żyć. Równość to prawa do godnego życia wszystkich Polaków. Czy trzeba o tę równość zabiegać? Czy wszyscy w Polsce tę równość akceptują? Wszyscy to wiemy, że nie. Ciągle trwa zaciekła obrona różnego rodzaju przywilejów, grup, kast i dlatego ten problem jest tak ważny. Ma jeszcze dodatkowe inne wymiary. To zbliżanie się do siebie, dziś bardzo odległych, jeśli chodzi o poziom ekonomiczny, grup społecznych. Te nożyce powoli się zamykają – powiedział.

Kaczyński: Jeśli nasi przeciwnicy wygrają, to będzie gorzej, niż było

Jarosław Kaczyński ocenił, że ta kampania będzie rozstrzygała o tym, "czy w Polsce ta równość i wolność będzie, czy też zostanie podważona".– Pani Holland powiedziała jakiś czas temu słowa, które są powtarzane: żeby było, jak było. Otóż jeśli nasi przeciwnicy wygrają, to będzie gorzej, niż było. Dużo gorzej – mówił.

Prezes PiS stwierdził, że jeżeli opiszemy sens polityki "dobrej zmiany", to tym sensem jest "obrona tego, co jest naszym prawem, co wynika z polskiej tradycji i kultury". – Taki jest sens dobrej zmiany, którą chcemy kontynuować. To jest polityka, która nie wynika z arbitralnych decyzji, doraźnych celów. To polityka zakorzeniona w tym, co budowała polska kultura, co znalazło tak niezwykłe zwieńczenie w pontyfikacie Jana Pawła II, w Solidarności – dodawał.

500 plus na każde dziecko, "trzynastka" dla emerytów, obniżenie PIT

Prezes PiS zapowiedział także nowy program i obietnice partii rządzącej. – Mamy nowy program, trudny. Pierwszy jego element to 500 plus od pierwszego dziecka. Ważna sprawa, to przywracanie godności, równości, ale i wolności. Wolność ma też ten aspekt, który jest w kieszeni. Człowiek, który ma pusty portfel, wolny nie jest. My te kieszenie wypełniamy. Także drugi punkt tego dotyczy. To pomoc dla ludzi młodych do 26 roku życia bez podatku PIT dla pracowników, tego 18 proc. Mamy w planach obniżenie PIT-u pracowniczego. Czwarta sprawa to pomoc dla emerytów. Taka "trzynastka", 1100 złotych dla każdego emeryta. Zrobimy to w tym roku i zrobimy wszystko, aby to uczynić w przyszłym i następnym – powiedział.

– Wreszcie sprawa nieco innego charakteru. Otóż w Polsce połączenia autobusowe zostały zredukowane o połowę. Przywrócimy miliard przejechanych kilometrów, przywrócimy połączenia. To jest razem potężna suma. Dziesiątki miliardy złotych. Te połączenia autobusowe dotyczą całej Polski, ale przede wszystkich mniejszych miast i wsi. Sumy, które dzięki temu otrzyma wieź, to będzie suma bardzo zbliżona do tej, jaką jest dopłata do każdego hektara ziemi. To potężny zastrzyk finansowy dla wsi – wskazywał.

– Zawsze byliśmy wiarygodni i potwierdzimy to. To wszystko w tym roku. Na 1 maja dostaną te sumy emeryci. Od 1 lipca 500 Plus na każde dziecko. Wszystko przed decydującymi wyborami. To nie są żadne obiecanki. To potężne wsparcie społeczeństwa, to zwiększenie naszej wolności i równości – obiecywał Jarosław Kaczyński.