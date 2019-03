Wątpliwości ws. finansowania Wiosny. Śmiszek zasłania się... RODO

Sieć Obywatelska Watchodg Polska zaskarżyła Wiosnę Roberta Biedronia do sądu administracyjnego. Chodzi o jawność finansowania – formacja nie udzieliła instytucji odpowiedzi, skąd czerpie środki, a miała na to dwa tygodnie. "Robert Biedroń wielokrotnie podkreślał, że program jego nowej partii «odmienia jawność przez wszystkie przypadki»" – zauważa Watchdog w komunikacie dotyczącym skargi. Sieć przypomina w nim, że 12 lutego wnioskowała do partii Wiosna o ujawnienie informacji nt. wyciągów i historii rachunków bankowych oraz o wszystkich wydatkach partii od jej założenia.

Wiosna powstała 3 lutego 2019 roku. Konwencja założycielska odbyła się w warszawskiej hali Torwar, miała amerykański charakter. Już wtedy pojawiły się pytania i wątpliwości, skąd nowe ugrupowanie zdobyło wystarczające środki na tak kosztowną imprezę. W tej sprawie prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez partię Roberta Biedronia oraz Instytut Myśli Demokratycznej.

Tymczasem Krzysztof Śmiszek stwierdził dziś w TOK FM, że partia ma wątpliwości ws. udostępnienia danych. Wszystko przez... nowe przepisy dot. danych osobowych.

Śmiszek tłumaczył też swój wpis dot. "recyklingu polityków". "Jesteśmy partią proekologiczną. Ale jedną kwestię odrzucamy jako @wiosnabiedronia To jest recykling polityków! Ci sami ciagle wymieniają się stołkami. Raz do Sejmu, raz do PE, a raz do Senatu. Koniec z tym!" – napisał w niedzielę na Twitterze, co wywołało oburzenie.