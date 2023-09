Bałkański blues

Można je przyrównać do portugalskiego fado czy greckiego rembetiko. Po międzynarodowym sukcesie płyty „Singer of Tales” Damir Imamović wydał drugi „zachodni” krążek, kontynuując współpracę ze słynnym producentem Joe Boydem (Nick Drake, Fairport Convention, Pink Floyd). Album „The World and All that It Holds” został zainspirowany powieścią Aleksandara Hemona o tym samym tytule.