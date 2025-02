Zaślepieni i bezbronni

Czy jednak wszyscy rozumieją dokładnie, czym ów powrót historii jest? Z pomocą przychodzi francuski eseista i historyk Thierry Wolton, który dał swej najnowszej książce trzeźwiący tytuł: „Powrót barbarzyńskich czasów”.

Wolton jest autorem monumentalnej trzytomowej „Historii komunizmu na świecie” i znawcą ponurych zakamarków duszy rosyjskiej, więc nie zdziwił go Putinowski renesans moskiewskiego imperium. Zdziwiło go natomiast to, jak bardzo głupi i nieprzygotowany na powrót historii okazał się Zachód (podtytuł książki brzmi: „O zaślepieniu Zachodu i nieodrobionych lekcjach z przeszłości”).