Warszawa: Zapraszamy na spotkanie z Łukaszem Warzechą!

O książce "Tak uważam"

Wolność.

Bez znieczulenia.

Bez lukru. Po mojemu.

W świecie, który coraz częściej nagradza konformizm, ta książka jest manifestem rozumu, logiki i wierności ideałom. Nie ma tu miejsca na modne frazesy i poprawność polityczną. Jest za to szczerość, niepopularne opinie i życie w zgodzie z własnymi zasadami – nawet jeśli kosztuje to utratę pracy, znajomych czy spokojnego życia.

Z Łukaszem Warzechą rozmawia Łukasz Karpiel – bez cenzury, z dociekliwością i dystansem. Warzecha, znany z ostrej publicystyki, daje się tu poznać szerzej: jako człowiek z pasjami, własnym rytmem życia, konsekwentnym systemem wartości i nieustającym pragnieniem wolności – myślenia, mówienia, istnienia.

To książka ważna właśnie dziś – kiedy wolność coraz częściej sprowadza się do haseł, a nie postaw. To zapis rozmowy z kimś, kto szuka nie poklasku, tylko sensu.

"Przy tym wszystkim ważne jest, aby – jakkolwiek by to patetycznie brzmiało – wolność była w głowie, a w konsekwencji – w tym, co robimy. Człowiek wolny wewnętrznie będzie odczuwał boleśnie każde kolejne ograniczenie wolności, jakie narzuca mu państwo. Będzie na to cholernie wyczulony. I tak jest ze mną. Może jestem nawet przewrażliwiony na punkcie odbierania wolności, ale odczuwam to niemal fizycznie" – brzmi fragment.

O godz. 18 w księgarni Multibook przy ul. Dymińskiej 4 w Warszawie odbędzie się dziś wieczór autorski Łukasza Warzechy w związku z wydaniem książki "Tak uważam".

Kolejny wieczór autorski odbędzie się 27 czerwca w Krakowie w hotelu Miodosytnia. Początek o godz. 18.