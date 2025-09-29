Warszawa: Klub Stańczyka zaprasza na spotkanie z Łukaszem Warzechą

Już w najbliższy wtorek w Klubie Stańczyka odbędzie się spotkanie z Łukaszem Warzechą, publicystą tygodnika "Do Rzeczy". To kolejne spotkanie z cyklu "Kwartalnik. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy".
Wtorkowe spotkanie będzie dyskusją – komentarzem do bieżących spraw politycznych w Polsce. Tradycyjnie, część spotkania zostanie przeznaczona na dyskusję i pytania od osób zebranych na widowni.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18:00, a poprowadzi je Paweł Ozdoba, dyrektor Klubu Stańczyka.
Zaproszenie kierowane jest do czytelników portalu DoRzeczy.pl. Konieczna jest rezerwacja miejsca. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu z Łukaszem Warzechą powinny wypełnić prosty formularz zapisu.
Źródło: DoRzeczy.pl