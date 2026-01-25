Śmiech i krew

Rodzina, zajmująca się od pokoleń winiarstwem, nie pochwalała jego artystycznych pasji. Jako aktor wykazał się podziwu godną intuicją, porzucając teatr dla X muzy. Chciał zostać królem komedii. Wymyślał, reżyserował i grał główne role w dziesiątkach krótkich filmów. Publika śmiała się do rozpuku z eleganta bezradnego wobec przeciwności losu, a bracia Pathé liczyli pieniądze. Gestów, min i atrybutów (wąsik, filcowy kapelusz, laska) Lindera nie chroniły żadne prawa autorskie. Inni komicy, na czele z Chaplinem, papugowali go ile wlezie. Maxa i Charliego łączyła również słabość do młodych kobiet. Ślub z 17-letnią Ninette, którą poznał w alpejskim kurorcie i uprowadził do Nicei, zrujnował reputację gwiazdora w ojczyźnie.