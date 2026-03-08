Trochę techniki

Opinie
Muzeum Techniki w Warszawie
Muzeum Techniki w Warszawie Źródło: Wikimedia Commons / Rotatebot / Creative Commons Attribution 3.0
DO ZOBACZENIA II Największe w Polsce muzeum techniki szczęśliwie dotrwało do 2026 r., by mogło zaprezentować wystawę na 250-lecie muzealnictwa technicznego w Polsce.

Nie dotrwałoby, gdyby szczęściu ktoś nie dopomógł, ale nie miejsce tu, by przypominać, jak to minister Gliński i rząd PiS dali drugie życie zadłużonemu po uszy muzeum. Najważniejsze, że gromadzone przez lata zbiory dostępne są dla publiczności.

