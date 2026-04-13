"Ziemkiewicz" – takiej książki jeszcze nie było! Ziemkiewicz odsłania kulisy prywatnego życia

To książka dla tych, którzy czytają Rafała Ziemkiewicza, dla tych, którzy nie znają go wcale – i dla tych, którzy znają go tylko z opowieści. A opowieści o nim często mają z prawdą niewiele wspólnego. Tym razem Ziemkiewicz nie mówi o innych, a o sobie. Bez pudrowania i rozczulania się nad sobą. O rodzicach i ich błędach wychowawczych. O nałogach, chorobie, upadku i o miłości, która wszystko odwróciła.

Dla liberalnych mediów stał się symbolem brutalności i publicystycznej przemocy. Politycy obozu rządzącego zastanawiali się, jak mu zaszkodzić.

Dlaczego zżyma się, gdy politycy dają za mało na tacę? Czego nauczył go brytyjski areszt deportacyjny, a czego Janusz Korwin – Mikke? I jak trener oraz siłownia potrafią zmienić człowieka nie tylko fizycznie?

To opowieść o jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Polsce. Po raz pierwszy – od środka.

"Dlaczego chcę Państwa zachęcić, żebyście przeczytali tę książkę? Po pierwsze dlatego, żebyśmy z Rafałem zarobili. To oczywiste. O pieniądzach albo, jak kto woli, „finansach”, jest tam zresztą sporo i one też zajmowały wysokie miejsce w focusie z tabloidu sprzed ponad 20 lat. Ale, last but not least, jest także kilka innych powodów, dla których książka ta powstała, dla których obaj zdecydowaliśmy się poświęcić sporo czasu nie polityce, Tuskowi, Kaczyńskiemu czy Braunowi i stworzyć dość obszerną w końcu publikację. Przegadać naprawdę sporo godzin o sprawach czasem trudnych, czasem intymnych, w końcu i takich, które nie zawsze są komfortowe dla Rafała, a i nie zawsze czytanie o nich będzie komfortowe dla jego najbliższych. Rafał musiał się zresztą nieco przygotować ich na tę publikację" – zachęca Wiktor Świetlik.

Książkę wydało Wydawnictwo Czarna Skrzynka. Można ją nabyć przez sklep.czarnaskrzynka.com.pl