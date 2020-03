Koronawirus: Ziemkiewicz komentuje wpis Tuska o epidemii

"Po tym, jak okradli PCK, trudno się dziwić, że chcą zarobić na epidemii" – napisał na Twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Wpis polityka skomentował Rafał Ziemkiewicz.

– Odezwał się pan Donald Tusk, który jak to ktoś słusznie zauważył, ulega postępującej wałęsizacji. Po tym, jak tę książkę głupią napisał, widać, że chłop nie ma nic do roboty – ocenił publicysta "Do Rzeczy".

Ziemkiewicz ironizował, że szefem Europejskiej Partii Ludowej jest kanclerz Niemiec Angela Merkel, a nie Donald Tusk. – Dlatego Tusk siedzi teraz i twittuje i stwierdził wczoraj, że PiS zarabia na epidemii – powiedział.

Dziennikarz odniósł się też do zarzutów, jakoby władza ukrywała pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce oraz doniesień "Gazety Wyborczej" mówiących, że tzw. pacjent zero to działacz PiS.

– Wyznaczyli go po prostu, taka ustawka. A tam gdzieś te stosy trupów zwożą nocami i ukrywają na Nowogrodzkiej, żeby naród nie widział. A teraz z kolei PiS "zarabia" na epidemii, bo zleca te testy – mówił Ziemkiewicz w TV Republika.