Tydzień Życia i Wolności. Lisicki oraz Warzecha wśród prelegentów

Wydarzenie odbędzie się 7-10 listopada 2022 roku (poniedziałek – czwartek) przy ul. Stawki 4B lokal numer U1 w Warszawie.

Inicjatywa ma na celu nagłaśniać największe patologie oraz zagrożenia ze świata polityki i gospodarki, a także demaskować wrogów wolności wewnątrz Kościoła – czytamy w komunikacie, opublikowanym za pośrednictwem strony internetowej marsz.info.

Organizatorem jest Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi, patronem głównym – Centrum Życia i Rodziny, zaś patronem medialnym – portal marsz.info.

Konferencja z okazji Tygodnia Życia i Wolności

W trakcie czterodniowej konferencji z okazji Tygodnia Życia i Wolności eksperci i specjaliści z wybranych dziedzin będą dyskutować w ramach poszczególnych paneli tematycznych: edukacja, Kościół, prawa i wolności, gospodarka. Wydarzenie jest organizowane po raz drugi.

"Chcemy otwierać oczy wielu ludziom, którzy na co dzień są zbyt zabiegani, by selekcjonować i wyłuskiwać z szumu informacyjnego to, co jest prawdą. Dążymy do przedstawienia prawdy, o której – niestety – milczą media głównego nurtu" – informują organizatorzy.

Wśród prelegentów wystąpią redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki (panel "Kościół jako strażnik wolności") oraz publicysta Łukasz Warzecha (panel "Kryzys gospodarczy – prawdziwe przyczyny").