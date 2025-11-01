Twórcy internetowi coraz częściej zastępują tradycyjne media. Raport Reuters Institute "Digital News Report" pokazuje, że influencerzy stają się jednym z głównych źródeł informacji na świecie. W Polsce wśród najpopularniejszych twórców newsowych znaleźli się m.in. Łukasz Bok, Piotr Zychowicz, Krzysztof Stanowski i Rafał Ziemkiewicz.

Ziemkiewicz wysoko w prestiżowym rankingu. Wyprzedza Tuska i Lewandowską

"Jeśli chodzi o świat polityki, konserwatywny felietonista Rafał Ziemkiewicz i prawicowy komentator Witold Gadowski wykorzystują swoje kanały YouTube do cotygodniowych monologów i wywiadów, podczas gdy premier Donald Tusk wykorzystuje swoją obecność w mediach społecznościowych do oficjalnej komunikacji i zarządzania kryzysowego. Sławomir Mentzen z Konfederacji opanował tworzenie krótkich filmów na TikToku i YouTube, aby dotrzeć do młodszych wyborców" – czytamy w raporcie.

Znalazło się w nim także nazwisko współpracującego z "Do Rzeczy" Wojciecha Cejrowskiego (13. miejsce), który – zdaniem autorów – "łączy tradycję z mediami społecznościowymi, budując swoją długoletnią markę podróżniczą (która nadal jest obecna w telewizji), podczas gdy znaczna część jego internetowych publikacji dotyczy bieżących wydarzeń i dyskusji politycznych".

Raport Reuters Institute. Metodologia badania

Respondentów, którzy zadeklarowali korzystanie z mediów społecznościowych, poproszono by odpowiedzieli, na co zwracają największą uwagę w kontekście wiadomości (marki i dziennikarze, twórcy wiadomości itp.). Następnie, ankietowani mieli wskazać marki informacyjne i twórców, na których zwracają największą uwagę.

W badaniu z 2025 r. wszyscy respondenci, którzy stwierdzili, że korzystali z Facebooka, X, YouTube, Instagrama, Snapchata lub TikToka w celu uzyskania wiadomości w ciągu ostatniego tygodnia, zostali zapytani, w odniesieniu do jednej losowo wybranej sieci, na które źródła zwracają największą uwagę (tradycyjne media informacyjne/dziennikarze, cyfrowe serwisy informacyjne niezwiązane z tradycyjnymi mediami, twórcy/osobowości, którzy głównie koncentrują się na wiadomościach, twórcy/osobowości, którzy okazjonalnie koncentrują się na wiadomościach), a następnie, dla każdego typu źródła, o podanie maksymalnie trzech przykładów.

Część pytań miała charakter otwarty, dlatego do oczyszczenia i przetworzenia danych zastosowano dwa równoległe procesy, czyli szereg powszechnie stosowanych algorytmów edycji tekstu i klasteryzacji za pomocą OpenRefine, uzupełniając je ręczną edycją i sprawdzaniem w oprogramowaniu przez autorów, jak również skorzystano z ChatGPT5 do przetworzenia i ponownego zakodowania oryginalnych danych, zidentyfikowania najczęściej wymienianych osób i marek oraz przygotowania ich portretów w języku angielskim.

Tę samą procedurę zastosowano w 24 krajach, które wybrano ze względu na różnorodność geograficzną. Ankieta została przeprowadzona głównie w języku angielskim i ograniczona do osób w wieku od 18 do 50 lat w Kenii i Nigerii. "Wyniki nie powinny być traktowane jako reprezentatywne w skali kraju w tych krajach" – wskazało w raporcie.