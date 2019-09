Ukraińcy grozili zamachem w Warszawie. Zatrzymała ich policja

Czarzasty: Wizerunek Schetyny obciąża Platformę

– My nie będziemy pokazywali w tej chwili żadnej osoby [kandydata na premiera], bo mamy szacunek dla Platformy i dla PSL-u i uważamy że jeżeli wejdziemy do Sejmu i będziemy tworzyli wspólnie rząd koalicyjny, to będziemy musieli...