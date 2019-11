"Coś, czego nie odważyłbym się powiedzieć jeszcze kilka miesięcy temu...". Znaczące słowa Tuska

Donald Tusk zaapelował do Brytyjczyków, by w nadchodzących wyborach "nie wahali się powstrzymać brexitu". To wszystko podczas przemówienie w College of Europe.– Nie poddawajcie się w powstrzymaniu brexitu – stwierdził szef Rady Europejskiej cytowany przez brytyjski dziennik "The Guardian".

– Chcę powiedzieć coś, czego nie odważyłbym się powiedzieć jeszcze kilka miesięcy temu, bo mógłbym zostać zwolniony za zbytnią szczerość. Wybory w Wielkiej Brytanii odbywają się za miesiąc, czy można jeszcze wszystko odwrócić? Hannah Arendt twierdziła, że rzeczy stają się nieodwracalne tylko wtedy, gdy ludzie zaczynają tak myśleć. Więc jedyne słowa, które przychodzą mi teraz na myśl, to po prostu: nie poddawajcie się – wskazał szef Rady Europejskiej, przemawiając w College of Europe.

– Wielokrotnie słyszałem od brexitowców, że chcą opuścić Unię Europejską, by przywrócić wielkość Wielkiej Brytanii. W tych głosach można było usłyszeć tęsknotę za imperium. Podkreślali, że tę wielkość mogą przywrócić tylko idąc w pojedynkę, jednak rzeczywistość jest dokładnie odwrotna – dodał polityk.

12 grudnia w Wielkiej Brytanii odbędą się przyspieszone wybory do parlamentu.