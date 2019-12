"DGP": Leki na cukrzycę zanieczyszczone. Sztab kryzysowy w ministerstwie

"DGP" informuje, że w środę rano eksperci Europejskiej Agencji Leków będą rozmawiali z przedstawicielami wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Również na środę rano w polskim Ministerstwie Zdrowia zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego.



Według szacunków, na które powołuje się dziennik, metforminę przyjmuje w Polsce ok. 1,8 mln pacjentów. Poza cukrzykami, również pacjentki leczące zespół policystycznych jajników.



Z informacji "DGP" wynika, że zanieczyszczenie stwierdzono niezależnie od siebie w dwóch miejscach: w Azji oraz w Niemczech. Sprawa dotyczy produkcji substancji w chińskich fabrykach, które zaopatrują w leki niemal całą Europę – podkreśla dziennik.



Niepożądaną substancją jest N-nitrozodimetyloamina (NDMA) – toksyczny związek chemiczny. Jest bardzo niebezpieczny dla wątroby i rakotwórczy. Podaje się go szczurom, by przyspieszyć u nich postęp choroby nowotworowej.



Jedno ze źródeł, na które powołuje się gazeta, wskazało, że normy w przebadanych lekach z metforminą przekroczone zostały kilkukrotnie. Drugie, że kilkunastokrotnie. Sprawa jest rozwojowa.