Reforma sądów. Hołownia powiedział, po czyjej jest stronie

W weekend w Warszawie odbył się "Marsz Tysiąca Tóg" przeciwko zmianom w sądownictwie. Hołownia, pytany o ten marsz w TOK FM, podkreślił, że nie uczestniczył w nim ze względu na zaplanowane wcześniej spotkania, ale gdyby mógł, pewnie wziąłby w nim udział.

Zdaniem dziennikarza chaos w sądownictwie "pogłębia się tak naprawdę z dnia na dzień i tygodnia na tydzień". Według niego "lekarstwo zaproponowane przez PiS i prezydenta Andrzeja Dudę okazało się gorsze od choroby". – Jesteśmy dzisiaj naprawdę w bardzo niedobrym miejscu – ocenił.

Pytany wprost, "czy w sporze o sądownictwo stoi po stronie sędziów, czy ma jakieś wątpliwości", Hołownia odpowiedział, że stoi po stronie tych, którzy "pójdą do sądów i będą załatwiać swoje sprawy".

– Stoję po stronie tych sędziów, którzy widzą problem w wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o jego efektywność, i takich sędziów nie brakuje. Natomiast widzą też, ja jestem tego samego zdania, że neo-KRS, cała ta reforma sądownictwa to jest to coś, co wypacza idee konstytucyjne z art. 10 oraz 173 konstytucji, które wyraźnie mówią o niezawisłości tej sfery sprawowania władzy. I z tym trzeba naprawdę zacząć robić porządek – powiedział.

Zdaniem Hołowni "to, co miało służyć obywatelom, skończy się zaraz sytuacją, że ludzie zaczną podważać wyroki sędziów, którzy przeszli przez neo-KRS”. – Będziemy mieli totalny chaos – stwierdził.

Według najnowszego sondażu prezydenckiego dla portalu DoRzeczy.pl Szymon Hołownia może liczyć na 6,9 proc. głosów i zajmuje piąte miejsce.