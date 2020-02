Netflix ugina się pod naciskami? Platforma kasuje produkcje

Czy serwis Netflix ugina się pod presją polityków. Tylko częściowo - z opublikowanego raportu wynika, że żądania dot. usunięcia poszczególnych produkcji są szczegółowo rozpatrywane. Tylko te prośby, które spełniają odpowiednie wymogi, są zgłoszone na piśmie i mają podstawy prawne w danym kraju, mogą zostać uwzględnione przez Netflixa.

Wiadomo, jakie produkcje Netflix usunął w latach 2015-2019. Są to: "The Bridge" (Netflix spełnił pisemne żądanie Nowej Zelandii; to film dokumentalny o Golden Gate Bridge i jego niechlubnej historii związanej z samobójstwami; według serwisu film został usunięty ze względu na surowe przepisy o przeciwdziałaniu samobójstwom obowiązujące w tym kraju), "Pełen Magazynek" (film Stanleya Kubricka usunięty na wniosek Wietnamu), "Noc żywych trupów" (usunięcia tej produkcji zażądała niemiecka komisja ochrony młodzieży), "Gotowanie na Haju", "The Legend of 420" i "Rodzina w oparach" (filmy zniknęły z Netflixa w Singapurze w związku ze zdecydowaną polityką antynarkotykową tego kraju), "Być patriotą - zaprasza Hasan Minhaj" (usunięty na wniosek Arabii Saudyjskiej), "Ostatnie kuszenie Chrystusa" (film zakazany w Singapurze ze względu na "wolność religijną") i "The Last Hangover" (pierwsza spełniona prośba o usunięcie produkcji w tym roku; z żądaniem wystąpił Singapur ze względu na treści obraźliwe dla osób innego koloru skóry i religii).

Jak pokazuje jednak przypadek kontrowersyjnego filmu "Pierwsze kuszenie Chrystusa", w którym Jezus jest przedstawiony jako gej. Netflix nie usunął produkcji na żądanie Brazylii, bo uznał że w prawie brazylijskim brakuje ku temu podstaw.