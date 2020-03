RMF: Polska może mieć problem ze szczepionką na koronawirusa

Według ustaleń radia do unijnego przetargu na środki zabezpieczające oczy, ręce i drogi oddechowe zgłosiło się 20 krajów. Aby móc do niego przystąpić, państwo członkowski musi podpisać porozumienie o wspólnych zakupach z 2014 roku i dostosować krajowe procedury.

Polska, podobnie jak Finlandia, do tej pory nie przystąpiła do tego mechanizmu, ale jak podaje RMF, minister zdrowia Łukasz Szumowski zadeklarował, że nasz kraj to zrobi.

Jeden z urzędników Komisji Europejskiej stwierdził, że "Polska powinna jak najszybciej podpisać porozumienie o wspólnych unijnych zakupach, bo w razie pojawienia się na rynku szczepionki na koronawirusa może znaleźć się w ogonku krajów, które będą miały do niej dostęp".

Unijny mechanizm wspólnych zakupów ma zapobiec walce o przyszłą szczepionkę na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy", a także umożliwić wynegocjowanie lepszej ceny. Dlaczego? Bo kraje UE wspólnie maja większą siłę przetargową niż pojedyncze państwo.

Jak przypomina RMF, porozumienie w sprawie wspólnych przetargów KE zaproponowała w 2009 roku, po wybuchu pandemii świńskiej grypy.