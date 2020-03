Szkoły będą zamykane? Minister edukacji zabiera głos

Co przeczytać w 2020 roku? Najciekawsze premiery książek

"Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy". To słowa, których w swojej twórczości użyła Magdalena Samozwaniec, zapamiętana jako „pierwsza dama polskiej satyry”. Mimo upływu lat to wciąż bardzo aktualny cytat - Polacy wcale...