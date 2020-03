Greta Thunberg obawia się koronawirusa. Zawiesza strajki

Osobiście uważam, że powinniśmy robić to co doradzają eksperci. Szczególnie w obszarach gdzie ryzyko (zarażenia koronawirusem - red.) jest wysokie – tłumaczy aktywistka we wpisach na Twitterze i Facebooku.

Jak podkreśla dalej Thunberg, eksperci apelują m.in. o to, aby unikać dużych skupisk ludzkich. – Ograniczmy liczbę fizycznych zgromadzeń, za to zwiększmy zaangażowanie – pisze działaczka.

Thunberg zamiast szkolnych protestów ws. zmian klimatycznych proponuje protesty, polegające na zamieszczaniu zdjęć w mediach społecznościowych.

Na świecie do tej pory odnotowano ponad 122 tys. zachorowań na COVID-19. Z powodu wirusa zmarło niemal 3,4 tys. osób, wyleczono z kolei prawie 67 tys.