Sasin: Proponuję nie zakładać, że wszystko wszystkim zrekompensujemy

– W najbliższych dniach zostanie przedstawiony kolejny projekt ustawy, który będzie uzupełniał te wszystkie przepisy, rozwiązania, które znalazły się w ustawie przyjętej wczoraj przez Sejm, podpisanej przez pana prezydenta. To nie jest koniec rozwiązań. Proponowałbym, żeby nie spodziewać się takiego optymistycznego scenariusza, że my wszystko wszystkim zrekompensujemy. To po prostu jest przy tej skali kryzysu niemożliwe – mówił Jacek Sasin w „Salonie politycznym” radiowej Trójki.

Dopytywany o polityczne aspiracje w Porozumieniu Jarosława Gowina, Jacek Sasin stwierdził, że to nie jest odpowiedni czas na myślenie o takich kwestiach.

– Jeśli rzeczywiście jest tak, że w Porozumieniu jest przekonanie, że to jest moment w tej chwili, żeby rozgrywać jakąś polityczną grę, to ja mówię bardzo wyraźnie. Nie jest to moment do tego, żeby myśleć o zbijaniu politycznego kapitału, czyli myśleć o tym, żeby w jakiś sposób podnosić znaczenie swojej partii czy swojego ugrupowania. Dzisiaj jest moment na to, żeby odłożyć na bok tego typu ambicje polityczne, odłożyć na bok wojnę, walkę polityczną, polityczne kalkulacje. Dzisiaj jest moment na to, żeby spokojnie rozmawiać o rozwiązaniach dobrych dla Polaków. To dotyczy polityków wewnątrz Zjednoczonej Prawicy jak i dotyczy opozycji – podkreślał.