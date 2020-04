Niemcy: Niepokojące dane. Wzrósł kluczowy czynnik

Instytu Roberta Kocha, będący centralnym ośrodkiem naukowym koordynującym walkę z pandemią koronawirusa w Niemczech poinformował, że współczynnik reprodukcji wirusa wzrósł do poziomu 1,0. Oznacza to, że jeden chory na COVID-19 zaraża statystycznie jedną osobę. Wcześniej współczynnik wynosił 0,9.

Szef Instytutu Lothar Wieler powiedział, że w przeciwieństwie do wielu innych krajów Niemcy jak dotąd z sukcesami trzymały wirusa w szachu. – Chcemy ten sukces obronić, nie chcemy żeby liczba przypadków znowu się zwiększała – powiedział. Badacz wezwał rodaków do zachowania dyscypliny. Wieler ocenił, że nie da się stwierdzić, czy wzrost to efekt wzmożonych kontaktów podczas Świąt Wielkanocnych. Zalecił przy tym, aby oceniając stan pandemii nie opierać się wyłącznie na współczynniku reprodukcji. Trzeba mieć na oku różne dane – powiedział.

Znany wirusolog z berlińskiej kliniki Charite Christian Drosten ostrzegał niedawno w radiu NDR, że jeśli współczynnik wzrośnie powyżej poziomu 1,0 może dojść do niespodziewanego uderzenia drugiej fali infekcji. Eksperci radzili, aby zacząć łagodzenie restrykcji pandemicznych dopiero w momencie, gdy współczynnik wyraźnie spadnie poniżej poziomu 1,0.

Liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 w Niemczech to obecnie 156.337. Liczba zgonów to 5913, co oznacza, że śmiertelność sięga 3,8 procent.