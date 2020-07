Trump rozważa przełożenie wyborów

Planowo wybory prezydenckie powinny odbyć się w Stanach Zjednoczonych 3 listopada br. Jednak nie wiadomo jak na datę głosowanie wpłynie epidemia koronawirusa, która w wielu stanach paraliżuje życie obywateli.

Liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych w czwartek przekroczyła 150 tys. – wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 1468 kolejnych zgonów.

Z powodu epidemia więcej ludzi będzie głosować korespondencyjnie co zdaniem prezydenta USA zwiększa prawdopodobieństwo sfałszowania wyniku wyborów.

Jak tłumaczy Trump, to byłby "wielki wstyd" dla Stanów Zjednoczonych. "Opóźnić wybory, do momentu aż ludzie będą mogli należycie, bezpiecznie i spokojnie zagłosować?" – pyta prezydent na Twitterze. Trump nie skomentował pytań, czy jeśli przegra wybory, przeprowadzone w znaczącym stopniu w formie korespondencyjnej, uzna zwycięstwo kontrkandydata Partii Demokratycznej.

Komentując post Trumpa media zwracają uwagę, że datę wyborów ustala nie prezydent, ale Kongres.

Tragiczna sytuacja w USA

W sumie na COVID-19 w USA zmarło 151 241 osób. W ciągu ostatniej doby stwierdzono także 65 846 nowych zakażeń, tym samym ogólna liczba infekcji zwiększyła się do 4,44 mln. To już 13. dzień z rzędu, jak w USA zdiagnozowano ponad 60 tys. zakażeń.

Obecnie epicentrum pandemii w USA jest Floryda, gdzie w ciągu ostatniej doby 216 osób zmarło. W stanie tym w sumie stwierdzono 451 423 zakażenia, a więcej odnotowano jedynie w Kalifornii.

Po poprawie sytuacji epidemiologicznej późną wiosną od drugiej połowy czerwca w USA nastąpił regres. Dotyczy on szczególnie stanów na południu i zachodzie kraju.

Jak prognozuje University of Washington w Seattle, do końca października na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych umrze ok. 220 tys. osób.