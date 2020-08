Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie nawiążą stosunki dyplomatyczne w ramach porozumienia, które zatrzyma planowaną przez władze izraelskie aneksję części okupowanych terytoriów palestyńskich.

Według premiera Izraela Benjamina netanjahu nawiązanie stosunków dyplomatycznych to "dzień historyczny". Z kolei ambasador Izraela w Waszyngtonie uznał, że to "wielki dzień dla pokoju" i wyraził wdzięczność prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za doprowadzenie do "tego przełomu".

Następca tronu Abu Zabi szejk Mohammad Ibn Zajed napisał na Twitterze, że osiągnięto porozumienie, na mocy którego Izrael wstrzyma się od aneksji terytoriów palestyńskich.