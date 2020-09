Lisicki o decyzji sądu ws. publikacji dot. Bońka: To absolutnie skandaliczna decyzja

Lisicki był dziś gościem na antenie Polskiego Radia 24. Redaktor naczelny "Do Rzeczy" komentował bulwersującą decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, na mocy której dziennikarz "Gazety Polskiej" Piotr Nisztor dostał roczny zakaz publikacji na temat Zbigniewa Bońka. Co więcej, sąd rozszerzył później zakaz także o publikacje w mediach społecznościowych. Zdaniem Pawła Lisickiego te decyzje to skandal.

– To przykład myślenia absolutnie niedemokratycznego, sprzecznego z zasadami państwa prawa, rodem z układów autorytarno-totalitarnych – stwierdził. Jego zdaniem, cała sprawa może również mieć podtekst polityczny. "Gazeta Polska" jest, jak stwierdził Lisicki, "bliska rządowi", przez co decyzja sędziego Rafała Wagnera może być próbą "ukarania" redakcji.

– To absolutnie skandaliczna decyzja. Możemy mieć do czynienia z wątkiem politycznym, chęcią ukarania redakcji, która jest bliska rządowi – powiedział.

Lisicki jest również zdania, że tak rażące naruszenie wolności słowa powinno spotkać się z powszechnym oburzeniem. – Zasady wolności słowa, opinii i przejrzystości życia publicznego zostały w tym przypadku naruszone i złamane. Powinno to powodować powszechne potępienie – powiedział.

Decyzję o zakazie publikacji dla Piotra Nisztora podjął 27 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa dotyczy artykułów, jakie nt. wątpliwości wokół funkcjonowania Polskiego Związku Piłki Nożnej, kierowanego przez Zbigniewa Bońka ukazywały się na łamach "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie". Ich autorem był właśnie Piotr Nisztor. Decyzją sądu dziennikarz ma roczny zakaz publikowania na temat Zbigniew Bońka. Musi też usunąć treści już opublikowane w serwisach YouTube oraz Twitter. Za każde złamanie zakazu Nisztorowi grozi kara w wysokości 5 tys. zł. O nałożenie na dziennikarza zakazu wniósł pełnomocnik prezesa PZPN.

