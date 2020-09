Kuriozalny komentarz Olejnik. "W torebce ma coś, może kanapki"

"Kapitulacja prezydenta". Poboży: Trzaskowski ogłosił awarię całej Warszawy

Ratusz i sam Rafał Trzaskowski nie ma pomysłu na to jak walczyć z kryzysem i robi to, co PO umie najlepiej tzn. sięga do kieszeni warszawiaków. Planowane są kolejne podwyżki m.in. opłat za śmieci, rozszerzenie strefy płatnego parkowania...