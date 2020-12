Senator KO straszy wiceszefa MSZ. Padły słowa o "zdradzie dyplomatycznej"

W połowie listopada Polska i Węgry zawetowały projekt unijnego budżetu na lata 2021–2027 oraz fundusz odbudowy gospodarek państw UE po pandemii koronawirusa. Sprzeciw Warszawy i Budapesztu wynika z faktu powiązania wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności.

Już w najbliższy czwartek przywódcy państw UE będą rozmawiać o budżecie podczas szczytu Rady Europejskiej.

Bosacki kontra Jabłoński

– Warto zachować spokój. W negocjacjach normalne jest to, że próbuje się drugą stronę przestraszyć, wzbudzić niepokój, żeby się poddała, żeby uznała, że wszystko jest już ustalone. Tak naprawdę nic nie jest ustalone dopóki nie zgodzi się na to 27 państw. Zawsze tak było i zawsze tak w UE będzie – komentował w programie „Debata Dnia" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Senator KO w odpowiedzi stwierdził, że obecne działania rządzących związane są „tylko i wyłącznie z interesem partii rządzącej”.

Jabłoński tłumaczył dalej politykowi opozycji, że to Platforma od wielu lat domaga się wprowadzenia sankcji finansowych wobec Polski. – Niestety, to jest esencja tego sporu. Gdyby nie działania Platformy, takich jak pan senator i jego koledzy partyjni, nie mielibyśmy dzisiaj dyskusji – podkreślił wiceszef MSZ.

– Przypomnę panu art. 129 Kodeksu karnego – zdradę dyplomatyczną. Kto będąc upoważnionym do występowania wobec Rzeczpospolitej w stosunkach z rządem obcego państwa lub organizacją zagraniczną działa na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej, a kładąc to weto, działacie na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze od roku do 10 lat pozbawienia wolności – odpowiedział Jabłońskiemu senator KO.

– Zapewniam pana – będą jeszcze trybunały Rzeczypospolitej, które tego dopilnują – straszył polityka Bosacki.

