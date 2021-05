"Z biurka Donalda Trumpa". Wystartowała nowa platforma komunikacyjna

Pod koniec kadencji profile społecznościowe prezydenta Trumpa były systematycznie cenzurowane, aż w końcu zostały całkowicie usunięte. Facebook, Instagram i Twitter zdecydowały się zablokowanie Republikaninowi dostępu do swoich platform, tłumacząc, że rozpowszechnia on ich pośrednictwem nieprawdziwe informacje dotyczące sfałszowania wyników wyborów prezydenckich, co może doprowadzić do eskalacji napięcia po "szturmie" na Kapitol. Teraz Trump realizuje swoje zapowiedzi rzucenia wyzwania nieprzychylnym mu internetowym gigantom.

"Z biurka Donalda Trumpa"

Były prezydent postanowił stworzyć własne medium społecznościowe, które posłużyć ma jako platforma komunikacyjna z Amerykanami. Jak informuje Fox News, inicjatywa taka wystartowała we wtorek. Platforma nazywa się "From the Desk of Donald J. Trump".

Internautów wita nagranie z hasłem: "W czasach milczenia i kłamstw rodzi się zwiastun wolności" oraz napis "wierzymy w uczynienie Ameryki znowu wielką. Dołącz do nas!".

Na stronie znajdują się już pierwsze posty napisane przez byłego prezydenta. Użytkownicy mogą udostępniać posty na Twitterze i Facebooku. Jest też opcja włączenia powiadomień. Na razie nie ma jednak możliwości komentowania postów Trumpa ani pisania własnych.

Trump 2024?

Pod koniec kwietnia Donald Trump potwierdził, że prawdopodobnie zdecyduje się na kolejny start w wyborach prezydenckich. – Sondaże pokazują, że wszyscy tego chcą. W stu procentach myślę o starcie i myślę, że odniesiemy duży sukces – powiedział Trump – na antenie stacji Fox Business.

W tym samym wywiadzie, były prezydent negatywnie ocenił dokonania urzędującego prezydenta Joe Bidena w trakcie pierwszy 100 dni kadencji. Trump skrytykował politykę nowej administracji wobec Chin, politykę migracyjną i podatkową.

