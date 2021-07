"W partii go zdradzono". Trzaskowski ma dość Platformy?

Mijają prawie dwa tygodnie od Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, podczas której Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii. Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów.

Było to możliwe dzięki rezygnacji Borysa Budki z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Ewy Kopacz oraz Bartosza Arłukowicza. Tuż przed powrotem Tuska do kraju chęć ubiegania się o fotel szefa partii zgłosił Rafał Trzaskowski. Miała go do tego namawiać m.in. część młodszych działaczy PO.

Unika kontaktów nawet z "najbliższą gwardią"

Tymczasem jak podaje "Wprost", Trzaskowski jest coraz bardziej zdenerowany swoją sytuacją w partii. – Utyskuje właściwie na wszystkich i nie gryzie się w język – mówi informator tygodnika.

– W gronie „swoich” Rafał wyraża się o wiele dosadniej. Z każdym dniem coraz bardziej daje do zrozumienia, że w partii go zdradzono i jego polityczna przyszłość w PO jest niepewna – zaznacza źródło "Wprost". Dodaje, że rozżalenie Trzaskowskiego jest na tyle duże, że unika kontaktów nawet z tymi politykami, którzy do niedawna stanowili jego najbliższą gwardię.

Tusk wyruguje Trzaskowskiego?

Obecnie były premier przebywa na wakacjach w Chorwacji, jednak już wkrótce ma się pojawić w kraju. A to oznacza trzęsienie ziemi w PO.

– Mówi się o tym, że dobierze sobie kilku młodych i będzie ich budował. Sprytnie, bo jednocześnie ukróci gadanie, że w partii wróciło stare. Niekoniecznie ma przewidzianą jakąś istotną rolę dla tych, którzy bardzo szybko ślubowali mu lojalność, kosztem m.in. Trzaskowskiego – mówi rozmówca „Wprost”.

