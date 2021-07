Wielka awantura w szeregach Lewicy. Czarzasty: Temat uważam za zamknięty

W południe rozpoczęło się posiedzenie zarządu ugrupowania. Włodzimierz Czarzasty zawiesił sześciu posłów: Tomasza Trelę, Karolinę Pawliczak, Wiesława Szczepańskiego, Wiesława Buża, Jacka Czerniaka i Bogusława Wontora.

– Wszystkie działania, które pan przewodniczący Czarzasty podjął w sprawie zawieszenia koleżanek i kolegów są nielegalne. Sprawy związane z panem przewodniczącym Czarzastym i jego decyzjami musi w najbliższym czasie rozstrzygnąć Rada Krajowa – Polsat News cytuje Tomasza Trelę.

Zawieszeni posłowie otrzymali od Czarzastego takie same pisma. Powołał się w nich na list, jaki parlamentarzyści Nowej Lewicy skierowali do niego po zawieszeniu w prawach członka partii wiceszefa ugrupowania i szefa śląskich struktur partii, europosła Marka Balta. Powodem miał być brak reakcji na postawę radnych, głosujących w śląskim sejmiku razem z PiS m.in. w sprawie absolutorium i wotum zaufania dla zarządu woj. śląskiego, kierowanego przez Jakuba Chełstowskiego z PiS.

"Głosowałem zgodnie z wolą tysięcy członków"

To jednak nie koniec. Po posiedzeniu ugrupowania zawieszono również Sebastiana Wierzbickiego. "W trakcie posiedzenia Zarządu Krajowego Włodzimierz Czarzasty zawiesił również mnie. Powód? Bo głosowałem zgodnie z wolą kilku tysięcy członków Nowej Lewicy" – napisał na Twitterze wiceprzewodniczący partii, wiceszef warszawskiej Rady Miasta. Jak wskazał, chodziło głosowanie nad powołaniem tylko dwóch frakcji wewnątrz Nowej Lewicy.

Zawieszony został także Wincenty Elsner, wiceszef SLD

"My nie oszukujemy"

– Zarząd w sposób ostateczny podjął uchwałę o powołaniu dwóch frakcji – Sojuszu Lewicy Demokratycznej i frakcji Wiosna, co kończy dyskusję w sprawie tego, jak będzie wyglądała sprawa dotycząca kongresu zjednoczeniowego 9 października. Dwie frakcje - frakcja Wiosna i frakcja SLD– poinformował Włodzimierz Czarzasty po posiedzeniu zarządu Nowej Lewicy.

– Dopełniliśmy obietnicy zobowiązania wobec naszego partnera, jakim jest partia Wiosna – zaznaczył.

Tylko jedna osoba powstrzymała się od głosu, wszyscy inni byli "za". – Kończy to w sposób definitywny dyskusję w tej sprawie. My nie oszukujemy, jak dajemy słowo, to tak być powinno – wskazał Czarzasty.

"Dziś ważna decyzja dla przyszłości Lewicy! Zgodnie z ustaleniami sprzed 1,5 roku powołano 2 frakcje w Nowej Lewicy: Wiosna i SLD. Umowy zostały dotrzymane w 100%. Nie ma wroga na lewicy! Chwilowe turbulencje zostaną zażegnane. Bo lewica wygrywa kiedy jest zjednoczona!" – napisał na Twitterze Krzysztof Śmiszek.

