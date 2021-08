Co dalej z Witek? Lubnauer: Będzie wspólny kandydat, ale jest inny problem

O przebieg rozmów była pytana w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer: Jeden kandydat opozycji

Polityk potwierdziła, że jest decyzja wspólna całej opozycji, że ma być jeden kandydat. – Natomiast jest problem, by wszystkie partie opozycyjne zagłosowały w jeden sposób – zaznaczyła poseł.

– Konfederacja stawia warunki, chodzi o ustawy dotyczące sanitaryzmu. Dla nas nie ulega wątpliwości, że to nas różni przed perspektywą czwartej fali w stosunku do wszystkich poprzednich, że mamy broń, jaką są szczepienia – powiedziała. Jej zdaniem w interesie całego społeczeństwa jest to, żeby jak najwięcej Polaków zdecydowało się na szczepienia – oceniła Lubnauer.

Polityk nie udzieliła odpowiedzi na pytanie, czy projekt Konfederacji jest całkowicie nie do zaakceptowania. Powiedziała jednak, że w interesie całego Sejmu jest bezwzględne głosowanie za odwołaniem Witek.

Opozycja chce odwołać marszałek Witek

Próba odwołania Witek to pokłosie zarządzenia przez nią reasumpcji przegranego przez PiS głosowania 11 sierpnia. Marszałek ogłosiła przerwę, która mocno się przedłużyła, a następnie zwołała Konwent Seniorów. Ostatecznie marszałek poinformowała, że grupa 30 posłów złożyła wniosek o reasumpcję głosowania nad odroczeniem posiedzenia Sejmu i zarządziła zastosowanie procedury. Przy drugim podejściu razem z PiS, odwrotnie niż za pierwszy razem, głosowali posłowie Kukiz’15: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk. Umożliwiło partii rządzącej wygranie głosowania i kontynuację posiedzenia, a następnie przyjęcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji szerzej znanej jako tzw. lex TVN.

Ultimatum Konfederacji

By jednak odwołać Witek ze stanowiska, na opozycji konieczne jest szerokie porozumienie od Lewicy aż po Konfederację. Wobec tego Konfederacja postawiła reszcie opozycji warunki, które musiałyby zostać spełnione, by wniosek Lewicy o odwołanie Witek spotkał się z poparciem jego ugrupowania. Chodzi o pisemne zobowiązanie wszystkich, którzy chcą odwołać marszałek, że poprą projekt ustawy Konfederacji Stop segregacji sanitarnej oraz zablokują rządowy program Nowy Ład.

