Skandaliczne słowa na antenie TVN24. Jest zawiadomienie do prokuratury

Informację o wpłynięciu zawiadomienia przekazał portal TVP Info. Z ustaleń dziennikarzy tego serwisu wynika, że złożył je minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dotyczy ono znieważenia i zniesławienia żołnierzy Wojska Polskiego.

– Zawiadomienie jest w obiegu kancelaryjnym – przekazała portalowi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Złożenie zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury szef MON zapowiadał już w dniu skandalicznej wypowiedzi Frasyniuka. "Szkoda słów i komentarzy na prostacką wypowiedź jednego z najważniejszych autorytetów TVN24. Takie zachowania trzeba konsekwentnie zwalczać. Kieruję zawiadomienie do prokuratury ws. znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego" – napisał w niedzielę na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Skandaliczne słowa na antenie TVN24

Władysław Frasyniuk był w niedzielę gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. W rozmowie pojawił się wątek sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Były działacz opozycji antykomunistycznej przekonywał, że w tkwiących tam migrantach trzeba zobaczyć ludzi. Obraził przy tym żołnierzy Wojska Polskiego strzegących polskiej granicy. Mówiąc o nich użył słów wyjątkowo haniebnych.

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodawał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – mówił dalej.

Czytaj też:

Gen. Polko o wypowiedzi Frasyniuka. Padły mocne słowaCzytaj też:

Były poseł: Tusk chyba powoli rozumie, że jego misja jest zakończona