Rzymkowski: Nie wiem czy Tusk robi to świadomie, czy to raczej swoisty amok

Jeden z wątków wywiadu Wiceministra Edukacji dla Polskiego Radia 24 dotyczył kwestii obecności Polski w Unii Europejskiej.

W sobotę w Płońsku odbyła się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. Jej celem było zatwierdzenie zmian w statucie partii (to m.in. wprowadzenie parytetów oraz zwiększenie liczby wiceprzewodniczących partii). Podczas wydarzenia głos zabrał p.o. przewodniczącego PO Donald Tusk. Mimo przyjęcia 15 września przez Prawo i Sprawiedliwość uchwały ws. przynależności Polski do UE, Donald Tusk stwierdził, że obóz rządzący dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Rzymkowski: Tusk niezwykle często zmienia poglądy

Tusk wysunął w związku z tym propozycję zmiany w Konstytucji RP, polegającej na wpisaniu możliwości wyjścia z Unii Europejskiej po uzyskaniu 2/3 głosów w parlamencie.

Pytany, czy PiS byłby w stanie poprzez taką nowelizację, Rzymkowski odparł, że Tusk próbuje w ten sposób stworzyć mechanizm prawny, który pozwalałby wyjść Polsce z UE.

– Nie wiem, czy Tusk robi to świadomie, czy jest to raczej swoisty amok. W inny sposób można byłoby zagwarantować obecność Polski w Unii Europejskiej, a nie tworząc swoisty wentyl bezpieczeństwa w postaci mechanizmu pozwalającego na wyjście z Unii. Dzisiaj opuszczenie jest bardzo trudne, czy wręcz ocierające się o niemożliwe, natomiast Donald Tusk próbuje stworzyć takiego straszaka do straszenia opinii publicznej opuszczeniem Unii Europejskiej. Dziś to czcza gadanina polityków PO – ocenił Rzymkowski.

– Trzeba też zwrócić uwagę, że Donald Tusk jest politykiem, który niezwykle często zmienia poglądy. Kieruje się głównie wynikami badań opinii społecznej – powiedział. Jak dodał, Tusk widzi po sondażach, że skręt jego formacji w lewo nie przekłada się na wzrost poparcia.

"Koleżanki i koledzy z lewactwa europejskiego". Czarnek mocno do Tuska ws. Unii

