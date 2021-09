Wielka burza w Agorze. Wyciekł mail zastępcy Michnika

Na początku czerwca zarząd Agory podjął decyzję o połączeniu "Gazety Wyborczej" z portalem Gazeta.pl. Pomysł spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony kierownictwa GW – odejściem miał zagrozić sam Adam Michnik. Ostatecznie plany konsolidacji obu biznesów zostały wstrzymane.

Kurski kontra zarząd Agory

Jak informuje "Press", kilka dni temu odbyło się spotkanie zarządu spółki z pracownikami całej Agory, po którym wicenaczelny "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski wysłał do pracowników mail, w którym ostro skrytykował zarząd spółki i jego działania. Przypomniał m.in., że kryzys w Agorze trwa już ponad 100 dni i dowiódł, jak wyczerpała się dotychczasowa relacja Agory z "GW".

"Oceniam, że Zarząd spółki tkwi w stanie kryzysu przywództwa. Jest też niekompetentny, by zarządzać wyrafinowanym biznesem subskrypcyjnym, który jest głównym gwarantem niezależności »Gazety Wyborczej«" – napisał.

Odnosząc się do planowanego połączenia z portalem Gazeta.pl Kurski stwierdził, że "nie powtórzy się też sytuacja, w której odpowiedzialni za fatalne decyzje członkowie Zarządu odchodzą z Agory z milionowymi nagrodami i odprawami, gdy my tymczasem w »Wyborczej« jesteśmy zmuszani do drakońskich cięć kosztów, czyli przede wszystkim zatrudnienia".

"Strategia ułożona bez naszej zgody"

W mailu mowa jest również o "sukcesie subskrypcyjnym" "GW", zdaniem Kurskiego przywłaszczanym przez Agnieszkę Siuzdak, która weszła do zarządu spółki.

"Dla niepoznaki zalewając Was miodem pochwał, oświadczyła, że ma już dla nas gotową strategię biznesu subskrypcyjnego. Ułożyła ją bez naszej wiedzy i zgody, a teraz zapewne wyznaczy nam zadania i będzie wymuszać ich realizację" – napisał wicenaczelny "Wyborczej".

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory Nina Graboś poinformowała "Press", że "Zarząd Spółki Agora S.A. nie komentuje w przestrzeni publicznej przebiegu wewnętrznych spotkań z zespołami redakcyjnymi oraz nie omawia publicznie szczegółów realizowanych procesów korporacyjnych".

