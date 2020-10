Tragiczne wieści dla Agory. Rekordowy spadek

Problemy Agory są oczywiście powiązane w znacznej mierze z restrykcjami dot. pandemii koronawirusa. Chodzi przede wszystkim ze spadku działalności kin Helios.

"Sentyment inwestorów zapewne będzie najbardziej uzależniony od odbudowy na rynku kinowym, ale także od kondycji rynku reklamy, w szczególności reklamy zewnętrznej i radiowej, które są dla spółki najważniejsze" – mówi Dominik Niszcz z Trigon DM.

Kina były zamknięte od marca lipca, a to właśnie Helios stanowił największy segment firmy. Kiepskie wyniki to jednak nie tylko wina restrykcji, ale również i kiepska sytuacja na rynku filmowym. Kolejne wielkie produkcje (m.in. Diuna, kolejny film o Jamesie Bondzie czy nowy Batman) ogłaszają przesunięcie premier.

Ceny akcji Agory zmalały do 5,10 zł (o 1,9 proc. mniej niż w poniedziałek). To rekordowo niski wynik. "Po podaniu tych wyników kurs Agory podskoczył do ok. 6,50 zł, a potem nastąpił spadek do rekordowo niskich wartości. Przy kursie 5,10 kapitalizacja firmy wynosi 237,56 mln zł" – czytamy na portalu Wirtualne Media.

Przez ostatnie pół roku akcje Agory staniały o 32 proc.

