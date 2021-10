Szydło odpowiada von der Leyen. "Polacy sami potrafią się bronić"

We wtorek od godz. 9:00 rozpoczęła się debata z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen nad wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego kwestionującym prymat prawa europejskiego nad prawem polskim.

Szefowa Komisji wyraziła zaniepokojeniem wyrokiem polskiego TK wskazując, że jest "bezprecedensowy" i stanowi zagrożenie dla Unii Europejskiej.

Polityk podkreśliła, że KE ma obecnie trzy opcje do wyboru w sporze z Polską.

– Opcja pierwsza zakłada prawne podważenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Opcja druga to mechanizm warunkowości, polski rząd będzie musiał wyjaśnić, jak ma zamiar chronić europejskie fundusze, uwzględniając ten wyrok TK – mówiła.

– Opcja trzecia to procedura z art. 7. To najsilniejsze narzędzie i będziemy musieli do niego wrócić. Polski TK podważył unijne traktaty, a my nie uważamy polskiego Trybunału za niezależny czy niezawiły i to sprawia że zamyka się koło – oceniła.

Dogrywka na Twitterze

Po wygłoszeniu swojej mowy von der Leyen opublikowała wpis w mediach społecznościowych.

"Sytuacja musi zostać rozwiązana. Chcemy silnej Polski w zjednoczonej Europie. Polacy w sposób zasadniczy przyczynili się do budowania naszej Unii, jako całości. Będziemy chronić ich wartości i praw. Polsko, jesteś i zawsze będziesz w sercu Europy" – napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Niemieckiej polityk odpowiedziała była premier, deputowana do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło.

"Pani przewodnicząca von der Leyen, dziękuję, że chce Pani »bronić Polaków«. Jednak 1000 lat historii Polski pokazało, że Polacy sami potrafią doskonale się bronić przed różnymi zagrożeniami. Polacy nie lubią za to, gdy ktoś ich poucza i traktuje jako ludzi drugiej kategorii" – czytamy.

