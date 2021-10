"Nawet tu łamie wszystkie zasady", "walczy o Polskę". Gorące komentarze po mowie premiera w PE

Premier Morawiecki bronił polskich interesów na forum Parlamentu Europejskiego. Szef rządu zwracał uwagę, że Polska nie weszła do UE z pustymi rękoma. – Proces integracji gospodarczej poszerzył możliwości firm z Polski, ale otworzył też ogromne możliwości firmom niemieckim, francuskim czy holenderskim – tłumaczył.

– Nie możemy milczeć, gdy nasz kraj jest atakowany w sposób niesprawiedliwy i stronniczy. Niedopuszczalne jest rozszerzanie kompetencji, działanie metodą faktów dokonanych, działanie metodą szantażu. Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń – mówił premier.

Gorące komentarze

Słowa Morawieckiego wywołały liczne komentarze, zarówno ze strony polityków rządu, jak i opozycji.

"Pan Morawiecki ewidentnie nie dostał tematu dzisiejszej debaty. Mówi o wszystkim tylko nie o tym, czego dotyczy dyskusja" – napisał były premier Marek Belka.

"Mateusz Morawiecki wyraźnie zapomniał do kogo przemawia. Panie Premierze-tam siedzą osoby myślące, doświadczone i posiadające umiejętność czytania. Nawet jeśli nie wszyscy to znaczna część wie co jest w traktatach, co w orzeczeniu Trybunału a co stwierdził nasz nibytrybunał" – twierdzi Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO.

"Nawet tu M. Morawiecki łamie wszystkie zasady. Miał 10 min. Leje twardą partyjną propagandę już 32 minutę. Upominany kilka razy przez szefa PE. Proszony o zakończenie wystąpienia i trzymanie się zasad. Wszyscy potrafią. Oni nie. A tamci w ławach ryczą. Wstyd!" – napisał Bartosz Arłukowicz, europoseł PO.

"Bardzo dobra decyzja @MorawieckiM o zabraniu głosu podczas obecnego posiedzenia #PE. Znakomicie zbija wszystkie bzdury i nieprawdy wygłaszane w tej izbie. Polska nie jest pochyłą wierzbą na która skakać będą nawet najgłupsze kozy" – wskazuje Joachim Brudziński europoseł PiS.

"Premier Morawiecki w Parlamencie Europejskim twardo: Odrzucamy język gróźb, szantażu i zastraszania Polski. Najwyższym źródłem prawa w naszym kraju jest konstytucja. Od tej zasady nigdy nie odejdziemy! Dziękujemy za obronę naszej suwerenności!" – twierdzi Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM.

"Reguły muszą być takie same dla wszystkich – i takie, jak zapisano w traktatach. Nie ma zgody na przekraczanie kompetencji przez organy UE. To państwa i ich obywatele są suwerenem – i mają prawo do kontroli. Bardzo dobre wystąpienie @PremierRP @MorawieckiM w PE" – stwierdził Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.

"Walczy o Polskę @MorawieckiM" – skwitowała Elżbieta Rafalska, europoseł PiS.

